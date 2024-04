72-Stunden-Aktion in Rees Vom Himmel geschickt

Nach dem Sonntagsgottesdienst nahm Pfarrer Michael Eiden schon mal Platz und blickte zufrieden drein. Ziemlich bequem ist die neue Sitzecke geworden, die zwischen Donnerstag und Samstag in der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt entstanden ist. Was man mit ein paar Paletten und Sitzkissen doch so alles machen kann, hatte der Jugendausschuss von St. Irmgardis bei der 72-Stunden-Aktion des Bistums unter Beweis gestellt.