Emmerich : M IX: Prestigebau vorerst vom Tisch

Emmerich Das ambitionierte 20-Millionen-Euro-Bauvorhaben an der Mennonitenstraße hat keinen Investor mehr. Damit ist die Zukunft des alten „Wemmer & Janssen“-Geländes wieder offen.

Es ging um neue Geschäfte und Wohnungen an einem der wichtigen Einfallspunkte in der Emmericher Innenstadt: der Mennonitenstraße. Viele Jahre ist das Gelände bereits ungenutzt, seit der Opel-Handel Wemmer & Janssen dort seinen Betrieb aufgab und das Grundstück nach langem Hin und Her schließlich in den Besitz der Stadt Emmerich kam.