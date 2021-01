Projekt „Gemeinsam im Dorf“ : Dem Dorf auf den Zahn gefühlt

Die Quartiersmanager Kajo Verbeet und Mechtild Kitzinger, die nun anstelle von Andrea Schaffeld bei dem Projekt in St. Marien Haldern mitarbeitet. Foto: St. Marien

Haldern Das Projekt „Gemeinsam im Dorf“ hat alle Halderner über 60 Jahre angeschrieben, um mehr über die Wünsche im Ortsteil zu erfahren. Viele Antworten liegen schon vor. Ein Nasch-Garten ist geplant.

(RP) Mechtild Kitzinger heißt die neue Quartiersmanagerin in Haldern. Sie ist Nachfolgerin von Andrea Schaffeld, die zum Jahresende aus dem Dorfprojekt „Gemeinsam im Dorf – Miteinander und nicht allein“ ausgeschieden ist. Vielen wird Mechtild Kitzinger aus ihrer langjährigen Tätigkeit als Fallmanagerin im Jobcenter Rees bekannt sein. Mit Enthusiasmus, Feingefühl und Empathie ist sie künftig an der Seite von Kajo Verbeet, der bereits seit April 2020 im Projekt tätig ist, für die Belange der Bewohner in Haldern zuständig. Beide teilen sich eine halbe Stelle. Nah am Menschen sein, zuhören und gemeinsam neue Konzepte, Projekte und Ideen entwickeln, das liegt ihr am Herzen.

Projektziel ist es, generationsübergreifende Aktivitäten für ältere Menschen zu entwickeln, Menschen aus dem Dorf dabei einzubinden und so vor dem Alleinsein zu bewahren.

Info Offenes Ohr an drei Tagen in der Woche Kontakt Mechtild Kitzinger ist unter der Rufnummer 02850 9019-2770 bzw. kitzinger@st-marien-haldern.de und Kajo Verbeet unter Rufnummer 02850 90192770 bzw. verbeet@st-marien-haldern.de zu erreichen. Hier können sich sowohl Helferinnen und Helfer melden als auch Menschen, die Hilfe benötigen. Sprechstunden Nach wie vor gibt es die offene Sprechstunde – natürlich unter Anwendung der AHA-Regeln- jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr. Zu den Zeiten besteht die Einladung, auch die neue Mitarbeiterin kennen zu lernen.

Hierbei sollen die vorhandenen Angebote und Kompetenzen des Pflegeheims St. Marien genutzt und ggf. weiterentwickelt werden. Ebenso spielen die Einbindung und Gewinnung von ehrenamtlich Engagierten mit ihren vielfältigen Kompetenzen aus der Dorfgemeinschaft eine wichtige Rolle. Inzwischen gibt es schon einen Pool an ehrenamtlich Tätigen, die sich mit ihren verschiedenen Talenten einbringen. Weitere Menschen werden dafür fortlaufend gesucht.

Aktuell steht im Projekt die Auswertung der Dorfbefragung an. „Der Rücklauf ist bisher richtig gut“, so die beiden Quartiersmanager. „Bisher haben sich über 200 Halderner und Haldernerinnen“ an der Befragung beteiligt“. Die an alle über 60-jährigen Dorfbewohner versandten Fragebögen können weiterhin auch über den Januar hinaus noch an die beiden Quartiershelfer zurückgesandt werden.