Wellness am Samstag Schaurige Showaufgüsse und spektakuläres Abschluss-Event in der Sauna Embricana

Zur Saunanacht wird neben dem normalen Eintritt von 23,50 Euro ein Aufpreis von 4,40 Euro erhoben. Gäste, die nicht an der Saunanacht teilnehmen möchten, können die Saunalandschaft am 28. Oktober nur bis 18 Uhr besuchen. Am 9. Dezember steht dann mit „Master of Aufguss“ die letzte lange Saunanacht in diesem Jahr an. „Diese Saunanacht wird unser größtes Event und bildet einen schönen Jahresabschluss“, verspricht Embricana-Betriebsleiterin Sonja Killemann. Neben einer Vielzahl anspektakulären Showaufgüssen, die unter anderem vom deutschen Aufguss-Vizemeister Anton Ziegler zelebriert werden, erwartet die Besucher des Events Live-Musik und ein Feuerwerk. Die Karten für diese besondere Saunanacht, die ebenfalls von 18 bis 1 Uhr stattfindet, sind ab sofort für 59,90 Euro an der Kasse des Embricana und im Onlineshop erhältlich. Das Kartenkontingent ist begrenzt.