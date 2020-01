Emmerich : VHS: Trommeln und Dolce Vita

Emmerich Zu den Favoriten im Jahresprogramm gehören die Erkundungs-Touren.

(seul) Es darf wieder getrommelt werden – und zwar im Schlösschen Borghees in Emmerich. Denn hier bietet die Volkshochschule (VHS) im Programm fürs erste Halbjahr 2020 wieder den Percussion-Workshop mit dem Emmericher Musiker Kostas Andrikopoulos an. Der Kurs ist offen für alle Musikinteressierten, ob mit oder ohne Erfahrung im Trommeln.

Der Italienisch-Kurs in Emmerich läuft in moderat angenehmem Lerntempo und richtet sich damit insbesondere an Teilnehmer mit geringen Vorkenntnissen. Die Dozentin, eine gebürtige Italienerin, gibt zudem einen umfangreichen Einblick in die italienische Lebensweise. Zudem können bei der VHS natürlich auch wieder Kenntnisse in Englisch und Französisch gefestigt und erweitert werden.