Traditionsunternehmen in Emmerich Probat übernimmt Anlagenhersteller AC Horn Manufacturing

Ursprünglich ein kleiner, 1907 gegründeter Blechwarenbetrieb, hat sich AC Horn zu einem weltweit führenden Anbieter von Anlagen für die Lebensmittelverarbeitung entwickelt. Die Investition von Probat in diese Akquisition ergänzt nicht nur die bestehenden Produkte und Dienstleistungen, insbesondere für die Nuss- und Snackverarbeitung, sondern steigert auch die Effizienz der eigenen Produktionsprozesse durch eine höhere Fertigungstiefe. „Darüber hinaus verbindet AC Horn und Probat eine einzigartige Kundenorientierung, die beide Unternehmen in ihren jeweiligen Branchen auszeichnet“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.