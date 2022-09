Traditionsunternehmen aus Emmerich : Probat wird zur Aktiengesellschaft – aber kein Börsengang

Emmerich Der Emmericher Röstmaschinenhersteller Probat wird zu einer Aktiengesellschaft. Was das Unternehmen in Zukunft damit bezwecken möchte - auch ohne einen Börsengang.

Der Wandel zur Aktiengesellschaft erfolge ohne Gang an die Börse. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, blieben auch die Strukturen auf Ebene der Probat-Holding unverändert.

Beschlossen wurde dieser Formwechsel während der letzten Gesellschafterversammlung. „Wir haben unsere Unternehmensstrategie ganz klar auf Wachstum und die Stärkung des internationalen Markenauftritts des kompletten Konzerns ausgerichtet. Der Wandel in eine Aktiengesellschaft stellt insbesondere auch die weitere erfolgreiche Marktbearbeitung in den Fokus, die ein wichtiger Pfeiler für den langfristigen Erfolg von Probat ist“, so der geschäftsführende Gesellschafter Wim Abbing zu der Umwandlung. Der Wandel in eine Aktiengesellschaft sei für die weltweit tätige Probat-Gruppe Voraussetzung und Chance zugleich, bei der nachhaltigen Gestaltung des internationalen Kaffeemarktes auch zukünftig voranzugehen. So sende Probat ‒ nach dem Bau der zukunftsorientierten Fertigung am Firmenhauptsitz ‒ mit diesem neuen „Rechtskleid“ nun erneut deutliche Signale für die internationale Kaffeeindustrie und betone seine marktführende Position innerhalb der Branche.