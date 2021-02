Krankenhaus-Holding „pro homine“ : Neue Doppelspitze für das Spital

Emmerich Johannes Schmitz ist neuer Geschäftsführer der Krankenhaus-Holding „pro homine“, Johannes Hartmann jetzt Sprecher der Geschäftsführung. Krankenhausdirektor Jürgen Gerhorst wechselt von Emmerich nach Wesel.

Hinzu kommen das Reha-Zentrum Niederrhein, das Gesundheitszentrum pro homine und das Medizinische Versorgungs-Zentrum (MVZ), die im Haus der Gesundheit in Wesel vereint sind, sowie die kardiologische ambulante Rehabilitation in Wesel.

Größe Zu der gemeinnützigen GmbH gehören mit dem Marien-Hospital in Wesel (432 Betten) und dem St. Willibrord-Spital in Emmerich (271 Betten) zwei katholisch geprägte Kliniken mit über 150-jähriger Tradition, außerdem Senioreneinrichtungen in Wesel (drei), Voerde (zwei), Emmerich (zwei) und Rees (zwei) mit zusammen 680 Wohnplätzen.

So arbeitete er in zwei berufsgenossenschaftlichen Kliniken: zunächst Bergmannstrost in Halle (Sachsen-Anhalt), dann Bergmannsheil in Bochum, wo er von September 2012 bis Anfang 2017 als Geschäftsführer tätig war. Im März 2017 wechselte er als Geschäftsführer zur Katholischen Hospitalgesellschaft Südwestfalen (Olpe) und von dort nun zur pro homine.