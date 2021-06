Nach nur fünf Monaten im Amt : Pro homine und Geschäftsführer trennen sich

Wesel/Emmerich Wegen unterschiedlicher Auffassungen über die Zukunft der Krankenhausgesellschaft gehen die Pro homine und Johannes Schmitz getrennte Wege. Der für den Bereich Digitalisierung zuständige Geschäftsführer war erst seit fünf Monaten im Amt.

Die Belegschaft der Pro homine, zu der das Weseler Marien-Hospital, das Willibrord-Spital in Emmerich sowie neun Seniorenheime gehören, ist am Mittwochmorgen mit knappen Worten über eine Veränderung in der Geschäftsführung informiert worden. Der für den Bereich Digitalisierung zuständige Geschäftsführer Johannes Schmitz (59) wurde „mit sofortiger Wirkung freigestellt und von seinen dienstlichen Aufgaben entbunden“, heißt es in dem Schreiben an die rund 2000 Beschäftigten. Grund für die Trennung sei, so Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Sühling (Pfarrer an St. Nikolaus) in dem Schreiben, eine „unterschiedliche Auffassung über die Unternehmensentwicklung“.