Privatschule in Isselburg : Ohne Schulträger keine Garantien

Bürgermeister Michael Carbanje (l.) mit Andreas Pasckert vom Förderverein Schule für Isselburg. Foto: Thorsten Lindekamp

Isselburg Sollte sich kein Träger für die Privatschule in Isselburg finden, will der Förderverein die Aufgabe selbst stemmen. Im Schulausschuss gab es jedoch erste Hürden.

Zwei wichtige Termine standen für den Verein Schule für Isselburg in dieser Woche an: ein Info-Abend und eine Sitzung des Schulausschusses, in der über einen Antrag beraten wurde. Allen Wünschen konnte dabei aber nicht entsprochen werden. Der Ausschuss votierte mehrheitlich dafür, dass dem Verein ein Betrag von 5000 Euro zugestanden wird und ein Raum in der Verbundschule. Beantragt wurde aber auch eine verbindliche Zusicherung zur Bereitstellung des Schulgebäudes und zur Übernahme von Sanierungskosten.

„Ohne ein Konzept des Trägers können wir da nichts beschließen“, meinte CDU-Fraktionschef Frank Häusler. „Wir reden hier über siebenstellige Beträge.“ Auch Hermann Gebbing (FDP) lehnte diesen Punkt ab: „Die Renovierung dieses ruinösen Gebäudes können wir uns nicht leisten.“ Uwe Übelacker (Grüne) mahnte eine Frist an. Denn seiner Meinung nach mache eine Privatschule nur dann Sinn, wenn sie nahtlos an das Auslaufen der Hauptschule anknüpfe. Bei dem Info-Abend waren auch Studierende der Hochschule Niederrhein, die bei der Begutachtung der Schule und bei der Planung zur Finanzierung helfen wollen. „Jedoch ohne ihren Einsatz im Förderverein“, wandte sich Bürgermeister Michael Carbanje an die Besucher, „kann die Suche nach einem Träger und die damit verbundenen Aufgaben nur schwer erledigt werden.“

Info Zwei Modelle der Kostenverteilung möglich Eigentümermodell Beim Eigentümermodell trägt das Land NRW bis 94 Prozent der Kosten. Nur sechs Prozent müssen vom Träger aufgebracht werden, die vom Förderverein getragen werden. Mietmodell Beim Mietmodell zahlt das Land NRW 87 Prozent Mietzuschuss – die restlichen 13 Prozent müssen vom Träger beziehungsweise vom Förderverein getragen werden.

Laut Andreas Pasckert und Dietmar Spreu sei geplant, den Schulbetrieb im August 2022 aufzunehmen. „Wobei wir da recht flexibel sind“, fügte Pasckert hinzu, „wichtig ist jetzt erst einmal die Suche nach einem Träger und sollte dieser nicht gefunden werden – dann machen wir es selber.“

Rechtsanwalt Janbernd Wolfering, der seit vielen Jahren zahlreiche Schulgründungen begleitet, stellte die Möglichkeiten zur Gründung einer weiterführenden Schule in freier Trägerschaft anhand der Beispiele in Kranenburg und Issum vor. Aber kann eine private Schule – Wolfering gefällt der Begriff „Bürgerschule“ besser – überhaupt das Bildungsprogramm leisten? Er ist davon überzeugt, dass Eltern für die Bildung ihrer Kinder auch einen finanziellen Beitrag leisten.

Darüber hinaus betonte Wolfering die sozialen Komponenten am Beispiel der weiterführenden Schule in Kranenburg. Dort richten sich die aufgrund von freiwilligen Selbstverpflichtungen gezahlten Beiträge zum Förderverein an die Beiträge zum Kindergarten. Dem Träger sei es wichtig, dass auch Kinder von Hartz-IV-Empfängern und Geringverdienern an der Schule aufgenommen werden.

