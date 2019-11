Brauchtum : Prinzentreffen in Rees

Rees Am Samstag trafen auf dem „Narrenschiff“ die Tollitäten der Reeser und Emmericher aufeinander. Nach dem Sektempfang wurde die Schiffsrundfahrt musikalisch von „Dörmakar“ begleitet.

Alles was im Karneval rang und Namen hat, traf sich am Samstag im Bürgerhaus. Prinz Patrick I. und Prinzessin Katharina I. aus Haffen, Prinz Moritz I. und Prinzessin Susanne I. aus Haldern, Prinz Matthias I. und Stephanie I. aus Isselburg sowie Prinz Gregor I. und Prinzessin Melanie I. aus Emmerich standen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Zudem waren auch diverse Vereine und Gruppierungen ohne Prinzenpaare aus Bienen, Millingen, Mehr, Empel und Rees mit von der Partie. Die Organisatoren Martin Kösters und Marvin Boing zeigten sich anlässlich des immer größeren Interesses am Narrenschiff beeindruckt. „Wir wurde bereits im Januar nach den Karten gefragt“, so Boing - diese waren schnell vergriffen, insgesamt 450 Stück wurden verkauft.

Für Bürgermeister Christoph Gerwers ist der Erfolg des Reeser Prinzentreffens ein klares Indiz dafür, dass die Reeser Vereine auf dem Vormarsch sind. „Die Karnevalshochburgen in Köln und Düsseldorf müssen sich anstrengen, um ihre Vorherrschaft dauerhaft beibehalten zu können“, scherzte er zur Begrüßung der Jecken. Steigendes Interesse führe jedoch auch zu einer höheren Umweltbelastung. Deshalb präsentierte Gerwers den Narren sein Konzept des „nachhaltigen Karnevals“: Statt Kamelle in Plastikverpackungen solle man am Rosenmontag Blumenzwiebeln, Samen und Knollen werfen – so vermeide man Müll und die entstehenden Wildblumenwiesen würden dem Insektensterben entgegenwirken. Das Konzept kam bei den Karnevalisten gut an, Organisator Martin Kösters schlug gleich ein Schiff mit Bürgermeisterantrieb vor – Gerwers könne nach dem Sektempfang gleich auf ein Trimmrad steigen und das Schiff voranbringen, genau wie bei einem Tretboot.