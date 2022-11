Karneval 2022/23 : Haffener Tollitäten in den Startlöchern

Wie heißen die Tollitäten, die sich hinter diesem Bild verbergen? Die Auflösung gibt es am 12. November bei der Prinzenproklamation in Haffen. Foto: Sabrina Geerts

HAFFEN Am kommenden Samstag startet der Haffener Karnevalsverein in die närrische Session. Das neue Prinzenpaar musste nicht lange gebeten werden, um mitzumachen. Aber wer steckt dahinter? Der HKV gibt wieder einmal ein Rätsel auf.

Lange waren Patrik Peeters und Katharina Stapfer im Amt, doch am kommenden Samstag um 20.11 Uhr soll die längste Regentschaft in der Geschichte des Haffener Karnevals Vereins ihr Ende finden (siehe Infobox). Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause für die Narren stehen neben Funken und Vorstand auch neue Prinzenpaare beim HAffener Karnevalsverein (HKV) in den Startlöchern, um in der Schützenhalle die neue Karnevalssession einzuläuten.

Marie Wagner aus Haffen und Luca Roskosch aus Mehrhoog werden die Kinderschaar regieren und machen aus ihrer anstehenden Regentschaft kein Geheimnis.

Info Das hat der HKV in dieser Session geplant Termine In Haffen wird es den ersten närrischen Höhepunkt am kommenden Samstag, 12. November, geben, wenn der HKV zur Prinzenproklamation einlädt (20.11 Uhr, Schützenhalle). Im kommenden Jahr geht es dann mit dem traditionellen Büttenabend (21. Januar), dem Kinderkarneval (3. Februar), dem kfd-Frauenkarneval (10. Februar) und dem Rosenmontagszug (20. Februar) durch Mehr und Haffen weiter.

Anders ist es bei den Erwachsenen – die halten sich nämlich bisher vornehm zurück, wie in Haffen üblich. Ein wenig ist aber doch schon über das zukünftige Prinzenpaar durchgesickert. Gerade die Prinzessin kann ihre Spuren im Haffener Karneval nur schwer verwischen, denn dort war sie in den vergangenen Jahren bereits auf vielfältige Weise aktiv.

Sie selbst ist „von adligem Geblüt“ und auch ihre Eltern sind karnevalistisch bereits so vorbelastet, dass ihr Krone und Zepter gewissermaßen in die Wiege gelegt worden sind. Ein echter Karnevalsprofi eben. Da sie beruflich die ein oder andere Rasselbande im Zaun hält und auch privat so manches Pflänzchen päppelt, wird sie bestimmt auch das närrische Haffener Volk im Griff haben.

Man munkelt, dass die Prinzessin auch bereits mehrere Male in Grün gesichtet wurde – sehr zur Freude ihres Prinzen, denn Rot war bisher eher nicht so seine Farbe. Dass er sich in der für ihn neuen Welt aber schell einfinden wird, steht außer Frage. Er ist ein echter Teamplayer und „Derbystar“. Das Runde muss ins Eckige, das Ei in die Endzone und die Filzkugel in die gegnerische Spielfeldhälfte.

Sowohl das Kennenlernen der beiden als auch die Zustimmung, das neue Prinzenpaar zu werden (denn von „Überzeugungsarbeit“ kann man da beim besten Willen nicht sprechen), fanden an der Theke statt. Was das Feiern angeht, sind die zukünftigen Regenten also mit allen Wassern gewaschen – wenn auch nicht mit den Gleichen. Das eine entspringt in der Schweiz, das andere in Raesfeld.