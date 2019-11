Prinzenproklamation im Stadttheater : Emmerich ist heiß auf Karneval

EMMERICH Begeisterter Empfang für das neue Prinzenpaar im vollbesetzten Stadttheater. Gregor I. und Melanie I. meistern Auftritt souverän.

Mit Jubel und stehendem Applaus wurden Prinzenpaar und Garde am Samstagabend im voll besetzten Stadttheater empfangen. Im Karneval sind Melanie und Gregor Brockmann keine Unbekannten: Beide standen als Tänzer, Sänger und Redner auf der Bühne der Gesellenfunker, Melanie betreut zudem den Geck-Kinderkarneval. „Man fühlt sich aber schon anders, wenn man in weißen Strumpfhosen und im Prinzen-Outfit vor der Türe steht und wartet“, so der Prinz, der seinen Auftritt souverän und sympathisch meisterte. Mit den Beiden stellten die Gesellenfunker zu ihrem karnevalistischen Jubiläum – sie feiern ihren 99. Geburtstag – ein würdiges, 49. Geck-Prinzenpaar.