Sauna in Emmerich Schwitzen auf hohem Niveau - Premium-Abend im Embricana

Emmerich · Das ist mal was anderes: Am Freitag gibt es nicht nur in der Event-Sauna Aufgüsse, sondern auch in der Maa-Sauna. Die kennen Sie vielleicht: 90 Grad und mehr - dazu brennt auch noch ein Feuer im Saunaofen.

08.11.2023 , 15:20 Uhr

Am Freitag, 10. November, findet der Premium-Abend statt. Foto: Stadtwerke Emmerich

„100 Prozent Natur pur“ heißt es am Freitag, 10. November, wenn die Sauna Embricana zum letzten Premium-Abend in diesem Jahr einlädt. Von 18 bis 23 Uhr können Saunagäste ein absolut natürliches Schwitzerlebnis genießen. Neben den berühmten Showaufgüssen in der Event-Sauna finden an diesem Abend auch Aufgusszeremonien in der Maa-Sauna statt. Die natürlichen Aromen von Birken- und Eukalyptus-Sud gepaart mit feinem Räucherwerk sorgen für vollkommene Entspannung. Saunagäste, die den Premium Abend miterleben wollen, zahlen den normalen Eintrittspreis. Es wird kein Aufpreis erhoben. Weitere Infos unter sauna-embricana.de/events.

(RP)