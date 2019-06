Brauchtum : Praest freut sich aufs Schützenfest

Praest Die St.-Johannes-Bruderschaft sucht den Nachfolger von Gregor Ising.

Samstag beginnt ab 13 Uhr die Reveille des Spielmannszuges am Festplatz Ecke Bahnweg/Raiffeisenstraße. Um 17 Uhr tritt die Bruderschaft auf dem Amtsplatz an. Um 17.30 Uhr steht der Feldgottesdienst am Ehrenmal an. Dann tritt die Bruderschaft am Bahnweg an, um zur Festwiese zu ziehen. Hier steht die Preisverteilung an, die Wanderpokale werden übergeben, es gibt Paraden der Züge und den großen Zapfenstreich, bevor es zurück zum Festzelt geht. Um 19.30 Uhr beginnt der Festball mit der Schroeder-Coverband. Auch das Preis- und Vizekönigsschießen steht auf dem Programm.