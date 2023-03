Kirche fehlt es an Geld Baupläne für Praest verzögern sich

In Praest stehen große Veränderungen an. Nicht nur durch die Betuwe, sondern auch durch die Pläne, die es für einen Neubau des Kindergartens und Veränderungen rund um die Kirche gibt. Bekanntlich will die Stadt Emmerich die Zukunft des Ortsteils genauer in den Blick nehmen und unter Beteiligung der Bürger Maßnahmen für den Ort erarbeiten. Sie fließen in das Dorfentwicklungskonzept ein, dessen Umsetzung vom Land NRW finanziell gefördert wird. In 2022 gab es die ersten öffentlichen Bürger-Debatten in Praest. Das klang nach Aufbruch. Doch es scheint Sand ins Getriebe gekommen zu sein. Es geht ums Geld der Kirche aus Münster.