Schützenfest in Mehr muss ausfallen : Corona tut der Schützenseele weh

Das Schützenfest ist das größte Ereignis in Mehr. Der ganze Ort fiebert dem Termin im Juli entgegen. Doch das Corona-Virus kippt auch das große Fest in Mehr. Erstmals seit 1949 wird es kein Schützenfest geben.

Ressing In ganz kleinem Rahmen, bestimmt. Viele Schützen wollen die Fahnen raushängen und das Dorf schmücken. Am Samstag legen wir einen Kranz am Ehrenmal nieder. Am Sonntag inthronisieren wir in kleiner Runde das Königspaar 2019 bis 2021. Am Montag wird dann gar nichts mehr passieren. So ein Fest in Coronazeiten ist einfach nicht zu stemmen. Du müsstest ja alles abriegeln und die Namen erfassen. Wegen der Hygiene müssten die Biergläser mit heißen Wasser gespült werden. Wir haben uns mal erkundigt, was da ein Spülmobil kosten würde. Das wäre gar nicht zu bezahlen.