Ergebnis der Volksbank Emmerich-Rees für 2020 : Vorstand mit Betriebsergebnis zufrieden

Baugrundstücke „Linders Feld“. Sehr guter Verkauf in 2020: 110 von 140 Grundstücken wurden verkauft.

Wohnungen 21 barrierefreie Eigentumswohnungen sind planmäßig in 2020 fertiggestellt und an die Eigentümer übergeben worden.

12 Eigentumswohnungen am Parkring sind planmäßig in 2020 fertig gestellt und an die Eigentümer übergeben worden

Projekte Wohnen am See: alle Grundstücke verkauft.

Eltener Feld: Alle Grundstücke sind veräußert

Beeker Straße: Unterhalb der Mühle hat die Volksbank weiteres Bauland erworben. Der Vorstand hofft, ab Mitte 2021 in den Verkauf gehen zu können.