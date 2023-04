Tödlicher Porsche-Unfall bei Emmerich Nach Horror-Crash – Fahrbahn auf A3 wird untersucht

Man werde den Unfallort jetzt noch einmal genau untersuchen. Dabei soll es auch darum gehen, zu schauen, ob es Schäden an der Fahrbahn gibt. Fest steht auf jeden Fall, dass Tempo 80 so lange bleiben wird, bis alle Schäden nach dem Unfall beseitigt sind. Dazu gehört auch die Reparatur der Leitplanke. Bei dem Unglück war der erste Porsche bei nasser Straße von der Fahrbahn abgekommen und durch die Leitplanken in den Graben geschleudert. Die beiden Insassen hatten sich befreien können, ein nachfolgender Porsche hatte angehalten, weil der Fahrer helfen wollte. Alle drei warteten auf dem Seitenstreifen als ein weiterer Porsche kam, der ebenfalls ins Schleudern geriet und die drei Niederländer erfasste. Sie starben ebenso wie der Fahrer des dritten Porsche noch an der Unfallstelle. Nur ein 22-jähriger Beifahrer überlebte. Er hatte der Polizei geschildert, wie sich der Wagen gedreht hatte.