Hitze und Wassermangel Warum ein Pool-Verbot in Emmerich kein Thema ist

So sagte der BUND-Experte Sascha Maier (47) bei „Bild“, dass es nun an den Bürgermeistern liege, zu entscheiden, ob die Nutzung von Pools noch zu rechtfertigen sei. Die Menschen sollten lieber in öffentliche Bäder gehen oder sich in Seen erfrischen. Die Versorgung mit Trinkwasser habe Vorrang.