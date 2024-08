Polizeiaktion in Emmerich Hubschrauber sucht Person im Rhein

„Was ist da los?“ Das fragten sich am Montagmorgen um 9.45 Uhr die Menschen auf der Emmericher Rheinpromenade. Ein Hubschrauber flog in Richtung Rheinbrücke und senkte sich dann langsam stromabwärts kurz dahinter herab. Der Hubschrauber flog so niedrig, dass das Wasser in Bewegung geriet. Der Hubschrauber flog das linksrheinische Ufer entlang und stieg dann wieder in die Höhe.