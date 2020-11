Kostenpflichtiger Inhalt: Polizeifahndung bei Rees : Automatensprengung: Drei Täter gefasst

Die Commerzbankfiliale am Montagmorgen. Der Bereich um die Straße Vor dem Delltor war bis etwa 10 Uhr gesperrt. Links zu erkennen sind die durch die Sprengung zerstörten Scheiben des Schalterraums, in dem sich der Geldautomat befindet. Foto: Michael Scholten

Rees/Isselburg Am frühen Montagmorgen haben Räuber vergeblich versucht, den Bankautomaten der Commerzbank in Rees zu sprengen. Bei ihrer Flucht verunglückten sie in Isselburg auf der B67. Die Polizei nahm drei Männer fest.