Emmerich : Falsche Polizei: Wieder Ganoven am Telefon

Emmerich Die Polizei hat am Mittwoch auf ihre Homepage gewarnt: „Achtung: Aktuell häufen sich wieder Meldungen zu betrügerischen Anrufen der Masche „Falsche Polizisten“ im Raum Emmerich.“ Jüngere sollen ältere Familienmitglieder warnen.

Die Unbekannten behaupten oftmals am Telefon, von der Kripo zu sein und geben an, in der Nähe des Wohnortes des Angerufenen hätten sich Straftaten oder Festnahmen ereignet und nun wolle man helfen, Wertsachen in Sicherheit zu bringen. Dieser Trick ist zwar alt, aber leider immer wieder erfolgreich. Auch deshalb, weil die Ganoven am Telefon sehr überzeugend wirken oder manchmal sogar einschüchternd. Immer wieder kommt es deshalb vor, dass Senioren einem weiteren Komplizen der Telefon-Betrüger Schmuck oder Bargeld geben.