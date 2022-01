Einbruch in Touristen-Info : Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann?

Dieser Mann brach am 18. November in die Touristen-Info in Elten ein. Foto: Polizei

Elten Die Polizei hat nun Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht, die den Mann zeigen, der im November in die Eltener Touristen-Information einbrach.

(RP) Wie berichtet, drang ein bislang unbekannter Mann am 18. November gegen 21 Uhr in die Eltener Touristeninformation an der Lindenallee ein, indem er ein Element der Schiebetür des Eingangs eindrückte. Hierbei löste er einen Alarm aus, durchsuchte nur kurz den Innenraum und entfernte sich dann zu Fuß, nachdem er vor dem Gebäude von einem Anwohner angesprochen wurde. Der Mann wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Er trug eine auffällige dunkle Trainingsjacke mit Kapuze der Marke „Adidas“. Die Polizei wendet sich nun mit den Bildern an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Weitere Bilder des Mannes sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/72312