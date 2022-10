Bundespolizei in Emmerich : Polizei verhaftet Rumänen am Bahnhof

Symbolbild. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Emmerich Endstation in Emmerich. Der junge Mann sollte eigentlich in Dortmund in U-Haft sitzen. Doch er war in den Niederlanden unterwegs gewesen.

Die Bundespolizei hat am Freitagabend, 21. Oktober, um 21:20 Uhr, am Bahnhof in Emmerich einen 22-jährigen Rumänen nach der Einreise aus den Niederlanden im Regionalexpress RE 19 verhaftet. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund den Mann mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahl suchte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen führte die Bundespolizei den Mann am Samstagmorgen dem Haftrichter am Amtsgericht Kleve vor.

(hg)