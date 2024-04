Auf der A 3 bei Isselburg verhaftet Mann (32) erschien nicht vor dem Richter - Jetzt sitzt er hinter Gittern

Die Details: Am Sonntagabend um 19:24 Uhr überprüfte das Polizeiteam einen 32-jährigen Deutschen als Beifahrer eines in Wittenberg zugelassenen Autos. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Traunstein mit einem Haftbefehl gesucht wird, da er trotz ordnungsgemäßer Ladung der Hauptverhandlung im November 2023 wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ferngeblieben ist.