Halle für Feier hergerichtet : Ordnungsamt und Polizei unterbinden Karnevalsparty

EMMERICH Am Karnevalswochenende wurden Polizei und Ordnungsamt ins Industriegebiet gerufen. Dort wollten Narren eine Party feiern. Schon am Sonntag zuvor wurde eine zu Corona-Zeiten illegale Party unterbunden.

(RP) Am vergangenen Karnevalswochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag sind das Ordnungsamt der Stadt Emmerich am Rhein und die örtliche Polizei einem Hinweis auf eine Veranstaltung mit mehreren Teilnehmern im Emmericher Industriegebiet nachgegangen. Vor Ort wurde tatsächlich eine Halle vorgefunden, die für eine Party hergerichtet war. Von elf vor Ort befindlichen Personen konnten die Personalien aufgenommen werden.

Bereits am vorangegangenen Samstagabend, 6. Februar, hatten Polizei und Ordnungsamt eine Karnevalsparty mit sieben Personen in einer Wohnung in Emmerich aufgelöst. In beiden Fällen liegt ein Verstoß gegen die Coronaschutzverordnung vor. Gegen die Teilnehmer und die jeweiligen Veranstalter wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.