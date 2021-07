Isselburg : Isselburgerin fährt in Bocholt gegen Baum

Isselburgerin fährt in Bocholt gegen Baum

Isselburg Es besteht keine Lebensgefahr. Aber die Frau musste mit einem Rettungshubschrauber zu einer Spezialklinik geflogen werden. Geschehen ist der Unfall in Bocholt.

Die Polizei im Kreis Borken berichtete am Samstagabend von einem schweren Unfall. Polizei und Rettungsdienste waren auf der B67 bei einem schweren Verkehrunfall in Höhe Halderner Straße in Bocholt im Einsatz. Dort geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Pkw einer 55-jährigen Isselburgerin von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die B67 komplett gesperrt.