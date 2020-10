Emmerich : Verfolgungsjagd auf der Eltener Straße

Emmerich Da nutzte die Flucht über die Eltener Straße nichts. Die Polizei konnte am Mittwoch zwei Männer dingfest machen, die mit ihrem Fahrzeug fliehen wollten.

Der Versuch zweier Männer, sich mit ihrem Fahrzeug einer Kontrolle der Polizei zu entziehen, ist am Mittwoch kurz vor Mitternacht an einer Begrenzungsmauer an der Eltener Straße beendet worden.