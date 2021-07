Elten : Eingangstür von Bäckerei in Elten zerstört

Eingangstür von Bäckerei in Elten zerstört

Elten Schrecken in Elten. Mit brachialer Gewalt gingen Einbrecher am Markt vor. Sie schienen sich wohl sicher, dass sie nicht erwischt werden, obwohl sie Lärm machten.

Unbekannte Täter zerstörten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Eingangstür einer Bäckerei am Eltener Markt mit einem Stein. Die Tat ereignete sich zwischen 00 Uhr und 02 Uhr. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt.