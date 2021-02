Emmerich Das nennt man nicht unbedingt eine weiße Weste... Einbrecher drangen in eine Wäscherei in Emmerich ein und stahlen das Wechselgeld.

Unbekannte Täter brachen in der vergangenen Woche in eine Wäscherei an der Nierenberger Straße ein. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der genaue Tag scheint nicht festzustehen. Die Täter zerschlugen das Glas der Schaufensterscheibe und gelangten so in den Verkaufsraum. Hinter dem Bedientresen entwendeten die Einbrecher eine Geldkassette mit Wechselgeld und flüchteten in unbekannte Richtung.