Emmerich : Diebe stehlen sieben Paar Schuhe aus VW Bus

Emmerich Schuhe als Beute? Wer macht denn so etwas? Da brechen Diebe in einen VW Bus ein - und lassen die Schuhe mitgehen. Der Fall erinnert an einen anderen, völlig verrückten Diebstahl.

Die Sache ist wirklich verrückt und komplett sinnfrei. Im Zeitraum von Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr brachen bislang unbekannte Täter an der Straße Lohmannhof einen VW T4 auf. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt verschlossen in einer privaten Einfahrt geparkt. Die Täter durchsuchten das Fahrzeug, entwendeten insgesamt sieben Paar Schuhe und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Klar, dass die Polizei die Diebe fangen will. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen.

Der Fall erinnert an einen anderen Diebstahl. Der geschah Anfang Mai.

Da kam es zu zwei Einbruchsversuchen in benachbarten Straßen.

In der Bredenbachstraße versuchte ein Täter die Tür eines Eckhauses aufzuhebeln. Der Versuch blieb jedoch erfolglos.

In der benachbarten Elisabeth-Reintjes-Straße versuchte ein unbekannter Täter gegen 03:22 Uhr die Tür eines Einfamilienhauses gewaltsam zu öffnen. Auch hier blieb der Täter erfolglos, kehrte jedoch gegen 03:40 Uhr zurück und nahm nasse Sportschuhe an sich, die zum Trocknen vor der Haustür standen. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Besitzer des Hauses in der Elisabeth-Reintjes-Straße war von Geräuschen geweckt worden und entdeckte den Einbruchsversuch auf den Bildern einer Überwachungskamera.

Bei dem Täter soll es sich um einen 30-35 Jahre alten, circa 180-190 cm großen Mann gehandelt haben. Der Unbekannte war mit einer Daunenjacke und einer Base-Cap mit NY-Logo bekleidet. Er hatte die Mund-Nasen-Partie durch einen Loop-Schal bedeckt und trug einen Rucksack bei sich.