EC-Karte in Rees gestohlen Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann?

Im Fall, der vor dem AG München verhandelt wurde, wurde dem Karteninhaber im Italienurlaub seine Geldbörse entwendet. In der Geldbörse befand sich auch seine EC-Karte – sowie ein Notizzettel, auf dem mehrere Telefonnummern vermerkt waren. Außerdem stand auf dem Zettel die PIN der EC-Karte – allerdings in verschlüsselter Form. Zwanzig Minuten nach dem Diebstahl hatten die Diebe bereits 1000 Euro vom Konto des Karteninhabers abgehoben. Wenig später ließ dieser die Karte auch schon sperren. Die Bank belastete sein Konto mit den abgehobenen 1.000 Euro sowie Gebühren in Höhe von 11 Euro für die Abhebungen im Ausland.