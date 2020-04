Diebstahl in Reeser Supermarkt : Polizei fahndet nach Diebes-Trio

REES Die Polizei sucht nach einem Mann, einer Frau und einem Mädchen, die im Dezember letzten Jahres einen Diebstahl bei „Real“ in Rees-Esserden begingen. Das Trio war von einer Überwachungskamera gefilmt worden.

(RP) Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem Trio, das bereits am 10. Dezember letzten Jahres, einen Diebstahl bei „Real“ in Rees-Esserden beging. Wie die am Montag Polizei mitteilte, entwendeten die bislang unbekannten Täter dabei Lebensmittel, Schmuck und Kosmetika. Bei dem Trio handelt es sich um zwei Erwachsene und ein junges Mädchen. Die Waren wurden aus den Auslagen genommen und in den Rucksack des Mädchens gesteckt, das anschließend den Einkaufsmarkt durch den Informationsbereich verließ, ohne die Waren zu bezahlen. Die Täter wurden von der Überwachungskamera aufgezeichnet.