Polizei im Kreis Kleve schrieb 27 Anzeigen Alkohol auf der Fiets: Wann der Führerschein weg ist

Zur Erinnerung: In Anholt war eine 47-jährige Frau am Samstag gegen 14.20 Uhr mit ihrem Pedelec gestürzt. Ihre Verletzungen wollte die Frau vom alarmierten Rettungsdienst jedoch nicht behandeln lassen. Ein Atemalkoholtest der Polizei zeigte einen Wert an, der auf eine Blutalkoholkonzentration von annähernd zwei Promille schließen ließ. So folgte die Fahrt zur Wache, um eine Blutprobe durch einen Arzt entnehmen zu lassen.