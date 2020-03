Polizei stellt Einbrecher an Schloss Anholt : Berauscht: Mann (48) „sammelt“ Golfbälle ein

ANHOLT Berauscht am Steuer, keine Fahrerlaubnis und im Wageninneren Diebesgut und Einbruchswerkzeug: Da kam am Sonntag einiges zusammen für ein 48-jährigen Autofahrer aus Voerde.

(RP) Zeugen hatten gegen 17 Uhr die Polizei verständigt, weil ihnen der Mann auf dem Parkplatz des Golfplatzes am Schloss Anholt verdächtig vorgekommen war. Die Beamten hielten den Wagen an, der zwischenzeitlich vom Parkplatz gefahren war und sich auf der Klever Straße befand. Führerschein oder Ausweis konnte der Fahrer nicht vorweisen. Im Inneren des Wagens fanden die Beamten 40 Golfbälle – diese habe er auf dem Golfplatz eingesammelt, erklärte der 48-Jährige. Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass dies einen Diebstahl darstelle. Eine eigenwillige Erklärung hatte der Voerder für das Einbruchswerkzeug in seinem Auto parat: Er sperre sich öfters selbst aus und brauche das Werkzeug dann, um in seine Wohnung zu gelangen. Zudem hatte sich der Mann den Beamten gegenüber mit einem anderen Namen ausgegeben als dem, der in einem Ausweis stand, den die Polizisten im Wagen fanden. Die Beamten stellten die aufgefundenen Gegenstände sicher und fertigten eine Strafanzeige.