Elten : Polizei nimmt zwei Männer nach Fahndung in Elten fest

In Elten fahndete die Polizei auch per Hubschrauber nach den beiden Männern. Foto: dpa/Wolfram Kastl

Elten Das war alles andere als ein durchschnittlicher Einsatz der Polizei in Elten. Und dank niederländischer Technik gibt es einen gestohlenen Wagen weniger.

Am Montag abend gegen 22.45 Uhr sind in Elten zwei Männer von der Polizei festgenommen worden, die mit einem gestohlenen niederländischen Pkw unterwegs waren.

Die gemeinsame Streife der deutschen und niederländischen Bundespolizei versuchte daraufhin, das Fahrzeug in Höhe des Rastplatzes Knauheide an der Grenze zu stoppen. Doch die Insassen reagierten nicht und scherten stattdessen aus und gaben Gas. Der Polizeiwagen befand sich zu diesem Zeitpunkt in Höhe eines Lastwagens und konnte durch das Fahrmanöver der beiden Männer in dem Augenblick nicht mehr folgen.