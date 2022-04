An der Frankenstraße : Polizei schnappt Einbrecher auf frischer Tat

An der Frankenstraße klickten die Handschellen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Emmerich Auf frischer Tat festgenommen werden konnten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Einbrecher, nachdem sie in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Frankenstraße eingedrungen waren.

(RP) Eine Anwohnerin hatte nach Angaben der Polizei die beiden Männer gegen kurz nach 2 Uhr erst vor dem Haus und dann gehört, wie sie sich Zugang zu einem Gebäude an der Frankenstraße verschafften. Sie informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten umstellten und durchsuchten das Haus. Im Keller trafen sie auf einen 51-Jährigen und einen 40-Jährigen, die sich offenbar ihre Beute, unter anderem Getränke und Werkzeuge, schon in Taschen verpackt bereitgestellt hatten. Nun aber führte ihr Weg die beiden bereits polizeibekannten Männer zur Wache.