Geld oder Gefängnis in Emmerich : In Praest kontrolliert - Rumäne zahlt Strafe

Praest Geld oder Gefängnis? Ein 39-Jähriger entschied sich, doch lieber mal abzutauchen. In Praest war damit allerdings Schluss. Am Ende zahlte er 977 Euro.

Am Mittwoch überprüfte die Bundespolizei Reisende in der Regionalbahn 19. Hierbei wurde um 14:05 Uhr auf Höhe von Emmerich-Praest ein 39-jähriger Rumäne festgestellt. Bei der Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass er durch die Staatsanwaltschaft Trier mit Haftbefehl gesucht wird.

Der Haftbefehl wurde auf Grund einer vollstreckbaren Entscheidung des Amtsgerichts Wittlich aus dem Jahr 2020 erlassen. Hiernach ist er wegen Diebstahl zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro oder einer 30-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Da der Verurteilte die Geldstrafe plus Kosten in Gesamthöhe von 977 Euro bei der Bundespolizei in Kleve bezahlen konnte, durfte er seine Reise fortsetzen.