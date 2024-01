Zwei Männer flüchtig Polizei gibt Schüsse in Emmerich ab – Kinder sollen in Schule bleiben

Bei einem Einsatz in der Nähe einer Schule und eines Kindergartens in Emmerich hat es am Morgen Schüsse durch die Polizei gegeben. Zwei Männer sollen auf der Flucht sein.

18.01.2024 , 11:42 Uhr

In Emmerich kommt es am Donnerstagmorgen zu einem Großeinsatz der Polizei. Dabei sind auch Schüsse gefallen. „Wir können bestätigen, dass es zur Schussabgabe durch die Polizei gekommen ist", wie Polizeisprecherin Anna Stammen erklärt. Demnach hätten Beamte gegen 9 Uhr auf Höhe der Leegmeergundschule ein verdächtiges Fahrzeug angehalten, das wohl mit entwendeten Kennzeichen unterwegs war. Doch die drei Insassen flüchteten. Die Polizisten konnten einen Mann vorläufig festnehmen, die beiden anderen sind noch flüchtig. „Der polizeiliche Einsatz läuft noch, die Fahndung dauert an", sagt Polizeisprecherin Anna Stammen. Der Einsatzort befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einer Schule und einem Kindergarten. Immer mehr Eltern sind vor Ort, aus Sorge um ihre Kinder. Diese bleiben aber vorerst aus Sicherheitsgründen in den Gebäuden. Es gebe bislang aber keine Hinweise darauf, dass der Vorfall mit der örtlichen Schule oder dem Kindergarten an der Hansastraße zu tun hat, heißt es von der Polizei. „Wir haben die Schule abgeschlossen und bleiben im Schulgebäude, bis der Einsatz beendet ist. Allen Kindern geht es gut", wurden die Eltern von der Schule informiert. Viele Fragen sind am Donnerstagmorgen noch offen. Vor Ort sind auch Einsatzkräfte der niederländischen Polizei, diese waren offensichtlich an der Verfolgung der Tatverdächtigen beteiligt. Wie unsere Kollegen vor Ort berichten, untersuchte die Feuerwehr einen blauen Kombi, der mitten auf der Straße stand. Wir aktualisieren diesen Text fortlaufend.

