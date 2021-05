Suche am Sonntag erfolgreich : Großeinsatz: Suche nach 87-Jährigen erfolgreich

Auch ein Hubschrauber der Polizei beteiligte sich an der Suche nach dem Mann. Foto: dpa/Wolfram Kastl

EMMERICH Am späten Samstagabend wurde der Polizei ein Vermisster aus einer Senioreneinrichtung gemeldet. An der Suche waren Mantrailerhunde und auch ein Hubschrauber beteiligt. Am Sonntag konnte der 87-Jährige wohlbehalten gefunden werden.

(RP) Am späten Samstagabend wurde die Polizei zu einer Vermisstensuche gerufen, da ein 87-jähriger, an Demenz erkrankter Mann aus einer Senioreneinrichtung in Emmerich als vermisst gemeldet worden war. Der Mann wurde als körperlich fit und sehr gut zu Fuß beschrieben.

Eine Fahndung im Nahbereich und im weiteren Emmericher Stadtgebiet bis zur niederländischen Grenze wurde koordiniert, woran sich auch die Bundespolizei beteiligte. Mantrailer-Hunde waren im Einsatz, ein hinzugerufener Hubschrauber musste jedoch in der Nacht witterungsbedingt auf dem Anflug wieder abdrehen.