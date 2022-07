Rees : Betrug: Wer kennt diesen Tatverdächtigen?

Rees Es ist nur zu hoffen, dass dieser Fall gelöst wird. Und nicht nur dieser. Denn skrupellose Ganoven betrügen immer wieder arglose Senioren und bringen sie um ihr Geld.

Eine 85-jährige Frau aus Rees wurde am Mittwoch, 22. Juni, gegen 15:00 Uhr Opfer von perfiden Telefonbetrügern. Die 85-jährige erhielt einen Anruf, in dem man sie glauben ließ, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sei nun in Untersuchungshaft. Um eine Haftstrafe für ihre Tochter abzuwenden, solle sie eine Kaution an die Staatsanwaltschaft zahlen. Sie wurde aufgefordert, einen Geldbetrag zum Amtsgericht Bocholt zu bringen. Die Fahrt nach Bocholt übernahm die zweite Tochter der Seniorin und übergab dort gegen 17:15 Uhr den Betrag.