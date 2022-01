Diebstahl im November : Überwachungskamera filmte Diebe in Drogeriemarkt

EMMERICH Im November vergangenen Jahres stahlen zwei Männer Elektro-Artikel bei DM. Mit Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach den Tätern.

(RP) Am 10. November 2021 betraten gegen 14 Uhr betraten zwei unbekannte Täter die Filiale des DM-Drogeriemarktes an der Kaßstraße und begaben sich zu den Regalen, in denen die elektronischen Hygieneartikel aufbewahrt werden. Nach Angaben der Polizei entnahmen sie von dort elektrische Zahnbürsten und Barttrimmer, entfernten die elektronische Sicherung und steckten die Ware in einen Rucksack. Ohne zu zahlen, verließen die beiden Unbekannten dann die Filiale über den Ein- und Ausgang an der Kaßstraße.