Am Altrhein Naturschutzgebiet: Platzverweis und Anzeige für Angler

Am Samstag wurde die Kreispolizeibehörde Kleve von Zeugen darüber informiert, dass mehrere Personen in einem Naturschutzgebiet angeln würden, was dort verboten ist. Die Beamten suchten das Gebiet am Altrhein bei Rees-Bienen auf und konnten dort drei Personen ausfindig machen. Auf Grund der Annahme, dass die angetroffenen Männer in den Gewässern des Altrheins, welche genau wie das Millinger und Hurler Meer dem Kreis Kleve unterliegen und unter Naturschutz stehen, geangelt hatten, erteilten die Beamten einen Platzverweis.