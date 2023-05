Fall in Emmerich Toter Radfahrer: Polizei sucht Paar, das geholfen hat

Bekanntlich war der Mann am Sonntag um 11:00 Uhr regungslos und nicht ansprechbar auf der Fahrbahn der Straße Neuer Steinweg gefunden worden. Neben ihm lag sein Fahrrad. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort wurde er in das Emmericher Krankenhaus gebracht. Da die Umstände nicht klar waren, ging die Polizei zunächst von einem Verkehrsunfall aus. Für die Unfallaufnahme wurde ein Team des Polizeipräsidiums Recklinghausen hinzugezogen. Noch während der Unfallaufnahme wurde die Polizei darüber unterrichtet, dass der Mann verstorben sei. „Eine innere medizinische Ursache kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden“, schrieb die Polizei bereits am Sonntag.