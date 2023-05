Nachts in Emmerich Radfahrer angefahren und geflüchtet

Am Sonntag gegen 00:30 Uhr fuhr ein 26-jähriger Mann aus Emmerich mit seinem Pedelec auf der Emmericher Straße in Richtung Elten. In einer Rechtskurve in Höhe des Viadukts wurde er nach eigenen Angaben von einem Pkw, der in dieselbe Richtung fuhr, erfasst und stürzte. Bei dem Pkw soll es sich um einen BMW mit niederländischen Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer des BMW setzte seine Fahrt in Richtung Elten fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 26-Jährige musste im Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Die Polizei Emmerich bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter Telefon 02822 7830 zu melden.