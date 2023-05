Streit in Emmerich Politik stimmt für neuen dm-Markt

Im dm-Markt in der Innenstadt kaufen viele Niederländer ein, weil die Drogerie-Artikel in Deutschland günstiger sind als in Holland. Viele Kunden aus den Niederlanden gibt es auch bei Aldi. Sollte es in (geschätzt) zwei bis drei Jahren die Kombination Aldi/Edeka/dm plus XXL-Parkplatz nur wenige Autominuten von ‚s-Heerenberg geben, könnten sich viele NL-Kunden den Weg in die Innenstadt sparen.