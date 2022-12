Karikaturen von Heinrich Schwarze-Blanke So streitet sich die Bürgergemeinschaft Emmerich

Die Bürgergemeinschaft Emmerich (BGE) steht vor einer Zerreißprobe. In ihrer Ratsfraktion brodelt es gewaltig. Vor einer Woche, am Montagabend, 12. Dezember 2022, ist Jörn Bartels als stellvertretender Fraktionsvorsitzender abgewählt worden. Nun hat er die Fraktion im Stadtrat verlassen. Wir haben Karikaturen von Heinrich Schwarze-Blanke aus unserem Archiv gesucht. In den letzten Jahren hat er immer wieder Zoff in der Bürgergemeinschaft gezeichnet.