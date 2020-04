Schulwesen : Mini-Oberstufe: Wie lange geht das gut?



Die Zahlen der Emmericher Gesamtschule liegen weit hinter den Prognosen der Fachleute zurück. Schon wird intern in der Politik gefragt, ob sie zurückgestuft wird und die Millionen-Investitionen noch sinnvoll sind.

Ist die Zukunft der Emmericher Gesamtschule in Gefahr? Und müssen möglicherweise die Ausbaupläne für den Standort am Grollscher Weg aufgegeben werden?

Das sind Gedanken, die derzeit in der Politik in Emmerich diskutiert werden. Allerdings ohne dass sie öffentlich sind. Der Grund: Gerade einmal 41 Jugendliche werden nach den Sommerferien die Oberstufe der Gesamtschule besuchen. Zum Vergleich: Insgesamt besuchen 212 Jugendliche die Jahrgangsstufe zehn. Gerade einmal 19 Prozent wechseln in die Oberstufe, die nach drei Jahren das Abitur ermöglicht.

Info Die Fachleute lagen komplett daneben Zahlen Das neue Schuljahr startet an der Gesamtschule mit 105 Kindern. Das Büro „Komplan“ hatte seinerzeit 165 vorhergesagt - und damit 60 Schüler zu viel. Gebit Das Büro „Gebit“ war einige Jahre später bei 123 gelandet - und hat 18 Schüler zu viel vorhergesagt. Quote „Gebit“ hat die erste Oberstufe der Gesamtschule auf 71 geschätzt (Quote 33,5 Prozent). Tatsächlich liegt die Quote aktuell bei 19 Prozent und 41 Schülern. Prognose Nach der „Gebit“-Quote müssten es in fünf Jahren 44 Abiturienten an der Gesamtschule geben. Schätzungen aus der Politik sehen die Quote bei 20 bis 25 Prozent (was noch höher ist als derzeit) und kommen auf 26 bis 33 Schüler für die Oberstufe.

Die Zahlen geben zu denken, denn nach früheren Berechnungen hätten es viel mehr Jugendliche sein müssen, die das Abitur an der Gesamtschule hätten machen wollen. Genauer gesagt: 60 mehr!

Das zumindest war die Einschätzung des Bochumer Büros „Komplan“ vor sieben Jahren. Eine zweite Studie des Münsteraner Büros „Gebit“ ein paar Jahre später sah noch immerhin 18 Schüler mehr in der Oberstufe der Gesamtschule als jetzt.

Mit einer so geringen Größe lässt sich zwar eine Oberstufe unterrichten. Doch die Anzahl der Jugendliche ist niedrig, so dass längst nicht alles an Unterrichsfächern angeboten werden wird, was nachgefragt wird.

Schlimmer vielleicht noch als die kleine Oberstufe: Auch die Anmeldezahlen an der Gesamtschule sind rapide gesunden. Von 172 zu Beginn der Schule im Schuljahr 2014/2015 auf jetzt 105 Kinder.

Das sorgt nicht nur dafür, dass die Gesamtschule nicht mehr mit sieben Klassen startet wie zu Beginn, sondern nur noch mit vier. Die Erwartung, die sich daraus ergibt, lautet auch: Die Oberstufe wird künftig noch kleiner werden.

Die Folge könnte sein, so die Spekulationen in der Politik, dass am Ende die Bezirksregierung in Düsseldorf, die die Schulen beaufsichtigt, zu dem Schluss kommt, dass eine Oberstufe an der Gesamtschule nicht mehr machbar ist, weil den Schülern nicht mehr ausreichende Möglichkeiten für ein qualifiziertes Abitur gegeben werden können. Die Gründe für die magere Quote von 19 Prozent sind nicht einfach nachzuvollziehen.

Eine Erklärung: Nach Klasse zehn haben die Jugendlichen nicht nur die Möglichkeit, ihr Abitur zu machen. Sie können auch auf ein Berufskolleg wechseln, um dort noch einmal zwei Jahren zur Schule zu gehen und sich so bereits auf ihren möglichen Beruf oder ein Fachstudium vorzubereiten. Diese Möglichkeit wird immer mehr nachgefragt.

Andere Erklärung: Das allgemeinen Bildungsniveau in der Stadt gibt nicht mehr her, denn es gibt ja auch die Oberstufe am Gymnasium.

Klar wird durch die Zahlen auf jeden Fall, dass die Gesamtschule bei den Eltern weniger nachgefragt wird. Und diese Tendenz hat in der Politik bereits Überlegungen in Gang gesetzt, ob der millionenschwere Ausbau der Gesamtschule noch vonnöten ist.

Denn sollte die Bezirksregierung zum Beispiel auf die Idee kommen, dass eine Oberstufe nicht mehr möglich ist und deshalb die Gesamtschule zur Sekundschule machen, in der dann ein Abschluss nur noch nach Klasse zehn möglich wäre: Was geschieht dann mit den vielen Fachräumen, die vorher für die Oberstufe gebaut worden sind?

Angesichts knapper öffentlicher Kassen, die durch die Corona-Krise zu erwarten sind, gibt es bereits erste Forderungen, die Baupläne auf Eis zu legen und darüber zu diskutieren, ob es beim Neubau am Brink bleiben soll und die Räume in der ehemaligen Realschule, in der bekanntlich die Mittelstufe der Gesamtschule untergebracht ist, einfach so bleiben wie sie derzeit sind.