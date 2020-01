Kultur : Poetry Slam im Gasthof Tepferdt

Haldern Dichter-Wettstreit „Lindengeflüster“ kehrt am Samstag nach längerer Pause zurück.

(RP) Nach einer fast neun-monatigen Pause kehrt der Wettbewerb der Worte zurück in den Gasthof Tepferdt in Haldern. Dort treten am kommenden Samstag, 18. Januar, Größen der Szene mit unterhaltsamen und poetischen Texten im modernen Dichterwettstreit gegeneinander an – das Publikum entscheidet, wer am Ende gewinnt.

Ins Leben gerufen wurde der „Lindengeflüster Best of Poetry Slam“ vor anderthalb Jahren, um das Unterhaltungs- und Kulturangebot in Haldern und Umgebung zu erweitern. Denn während oft das Vorteil vorherrscht, Poetry Slam sei doch nur was für Großstädte und für junge Leute, können hier in Wirklichkeit alle Altersgruppen einen bunten Abend genießen. Weil sie hier einen neuen Impuls setzen wollten, haben sich Lara und Wolfgang Huying vom Gasthof Tepferdt mit dem Essener Poetry Slammer und Veranstalter Marius Hanke alias „Zwergriese“ zusammengeschlossen und gemeinsam den Abend konzipiert. Als fest in der Szene verwurzelter Akteur kümmert sich Hanke unter anderem um die passende Zusammenstellung der Künstlerinnen und Künstler. Außerdem führt er als Moderator durch den Abend.